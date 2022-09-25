Тематическая иллюстрация. Фото: Антон ПИКУС

Белое фортепиано, установленное на одной из скал острова Русский, с 2020 года притягивало к себе не только любителей интересных и эстетичных фотографий, но и вандалов. Третий инструмент установил здесь повторно неравнодушный приморец, однако и в этот раз экспозицию снова разломали на куски. Об этом стало известно из публикации в социальных сетях. Один из давних опекунов инсталляции – Музей истории Дальнего Востока – прокомментировал ситуацию. Детали в – в материале dv.kp.ru.

После разрушения вандалов фортепиано восстановили своеобразно. Фото: Telegram-канал provtv

Оказалось, что неизвестные энтузиасты в конце сентября 2022 года решили помочь и восстановить достопримечательность, вот только их творческое решение далеко не всем пришлось по вкусу. Теперь туристов на скале ждет только сломанная «беззубая» клавиатура, поставленная на старую стиральную машинку и грустная надпись «Артобъект восстановлен для любимого города». Вопросом, кто же это сделал и зачем, задались пользователи соцсетей. Ответы пока не найдены.

В третий раз «реставраторы» не стали заморачиваться и искать новое фортепиано, а просто поставили единственную уцелевшую его часть – клавиатуру – на стиральную машину. «Нестандартное» решение проблемы прокомментировали сотрудники Музея имени Арсеньева:

– Это насмешка над самой идеей – подарить этому природному уголку особую атмосферу, в некотором роде даже издевательство над горожанами, которые любили это уютное место. <...> Действительно, не устаешь удивляться человеческой «находчивости». Неприятно то, что в очередной раз уничтожен прекрасный арт-объект.

«Комсомольская правда – Владивосток» уже детально писала про историю загадочного фортепиано. Несколько лет назад инструмент внезапно появился недалеко от «Великокняжеской батареи». У фортепиано не хватало нескольких клавиш, и играть на нем было уже невозможно, но, благодаря интересу туристов, оно обрело вторую жизнь и вписалось в пейзаж. Три раза экспозиция страдала от рук вандалов – от инструмента оставались только доски и щепки. После первого разрушения восстанавливали достопримечательность сотрудники федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость» (под опекой Музея истории имени Арсеньева). После второй «смерти» инсталляции инструмент установил инициативный местный житель, который не смог остаться в стороне от выходки вандалов. Владивостокцы и гости города надеялись, что фортепиано простоит там подольше, но достопримечательность снова ждала печальная участь.

Белое (первое) фортепиано действительно много пережило: и ледяной шторм, и суровую зиму во Владивостоке. Оно не смогло пережить только одного – человека.

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