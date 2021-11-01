На Русском острове установили третье фортепиано взамен разрушенных вандалами

Арт-объект уже облюбовал такса-блогер Мускат. Фото: @muskatdog

Новое фортепиано установил неравнодушный приморец взамен разбитого на острове Русском. Белоснежный инструмент снова станет местом притяжения фотографов и туристов. Установил его гонщик и путешественник Андрей из Владивостока. Фортепиано на острове – уже третья по счету достопримечательность, первые два были разрушены неустановленными вандалами. Автор попросил отнестись к инструменту бережно, ребята возвели новую достопримечательность за свой счет. К слову, такое звание у фортепиано даже зафиксировали на картах Google.

Пианино отметили на онлайн-картах

Путешественники не стали медлить. Новое фортепиано «облюбовал» фотосессией владивостокский пес-блогер Мускат. На кадрах Мускат играет на белоснежном инструменте. В комментариях картину назвали «созданием композиции «Собачий вальс».

- Пианино, живи. И пусть к тебе снова выстаиваются очереди сфотаться, - подписал фотографию автор.

Напомним, первое одинокое фортепиано появилось на острове в районе Великокняжеской батареи. Тогда «в народе» ходила версия, что инструмент оставили после чьей-то фотосессии. Очевидцы даже нашли инвентарный номер – знак того, что оно служило госучреждению. «Голоса» у инструмента не было – слишком уже ветхим он был. К сожалению, через некоторое времени инструмент «добили» вандалы. Фортепиано пережило даже ледяной дождь, но пострадало от рук людей.

Второе дыхание достопримечательности открыли сотрудники музея «Владивостокская крепость» в марте 2021 года.

- За то недолгое время, что инструменту довелось быть частью островного пейзажа, он успел стать настоящей достопримечательностью. Полюбоваться красотой сюда съезжались романтики, туристы и просто любители красивых фотографий, - рассказали сотрудники.

Новое фортепиано установили почти там же, рядом с Великокняжеской батареей. Оно принадлежало одному из сотрудников – долгое время инструментом никто не пользовался.

Через пару дней жители Владивостока обнаружили в соцсетях фото девушки верхом на музыкальном инструменте. Тогда сотрудники музея пояснили, что фортепиано – общее, а люди чувствуют красоту по-разному. Приморцы же в своем большинстве были в ярости.

Не прошло и месяца, как второе фортепиано вновь сломали вандалы. От инструмента с чуткой отделкой остались только струнные молоточки.

Найти инструмент можно в районе Великокняжеской батареи на Русском острове. Фото: svodka25

Приморцы в социальных сетях называют новый объект «очередной жертвой» вандалов, однако все же желают достопримечательности долгой жизни.

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