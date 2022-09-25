Может, узнают своих: малолетние хулиганы устроили стрельбу по окнам домов в Приморье

Несовершеннолетние стрелки. Фото: Telegram-канал vdk_news

Во Владивостоке житель Хабаровской, 30А, рассказал, что его балкон обстреляли подростки. Обошлось без жертв: по предварительным данным, малолетние хулиганы использовали пневматический пистолет с металлическими шариками. Писать заявления в полицию пострадавший не стал, об этом он сообщил в социальной сети.

Хлопки раздались в обеденное время 20 сентября. Как рассказал житель, балкон на 5 этаже подростки обстреляли с крыши насосной ВПЭС на Океанском проспекте, 103Б. Сначала несовершеннолетние развлекались с бутылками, соревнуясь в меткости. Вероятно, такая мишень наскучила, тогда ребята переключились на окна дома. В стекле балкона, подчеркнул мужчина, образован скол размером с маленький металлический шарик.

Балкон пострадавшего. Фото: Telegram-канал vdk_news

Помимо материального ущерба, автора тревожат и другие последствия таких игр.

– А если бы это было не стекло, а глаз человека...? Хочу обратиться к ним, если эти подростки или, может, их родители увидят данную публикацию и примут соответствующие меры по недопущению подобных поступков.

Напомним, ранее двое мужчин открыли стрельбу в Уссурийске, чем вызвали гнев местных жителей.

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