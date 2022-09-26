Экс-заведующей поликлиникой грозит уголовка за подделку документов

Тематическая иллюстрация. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хасанском районе на бывшую заведующую поликлиникой завели уголовное дело. Ее подозревают в получении взяток и халатности, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По версии следствия, экс-заведующая в 2021 году неоднократно получала деньги от пациентов через свою сотрудницу. За ложные диагнозы и проставление оттисков печати пациенты благодарили руководительницу нелегальными суммами. Так, за «гонорары» с женщиной можно было договориться о создании поддельного документа, в котором будут отсутствовать противопоказания или ограничения к управлению транспортом, оружием и так далее.

Всего установлено пять фактов преступной деятельности подозреваемой.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи также дадут правовую оценку действиям посредника и взяткодателей.

Стоит напомнить, «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что Во Владивостоке сотрудник госучреждения аттестовал экипажи морских судов за взятки. Ранее приморец в обмен на крупную сумму хотел продлить лицензию на продажу алкоголя.

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