Центры будут созданы в ближайшее время. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал поручение создать центры помощи для семей мобилизованных жителей. Родственникам военнослужащих, участвующих в СВО, в таких местах окажут специализированную социальную поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такой центр уже создан и работает в Артемовском городском округе. Предполагается, что в каждом таком пункте будет сотрудник социальной службы, чтобы оперативно решать вопросы бытовой сферы. Обращения семей будут принимать специалисты гордумы и общественные организации. Спектр полномочий таких центров еще не уточнен. Возможно, в будущем центры смогут принимать заявки на предоставление льгот родным участников СВО.

В Приморском крае поставлена задача мобилизовать 7,7 тысячи жителей, подходящих под категории отбора, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток». На мобилизованных жителей распространяются льготы и финансирование, которые положены участникам СВО по контракту и добровольцам.

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