Онлайн-встреча региональных чиновников прошла 22 сентября. Фото: правительство Приморского края

Постановлением губернатора Приморья Олега Кожемяко утверждено создание региональной призывной комиссии, в которую входил глава региона, комиссар края Николай Тригубко, зампредседателя правительства края Дмитрий Мариза. На встрече власти обсудили отмену праздников и работу призывных пунктов на оставшиеся дни сентября. Совещание прошло накануне, 22 сентября.

Как уже писала «КП», текст документа гласит, что краевая и муниципальные комиссии будут вести призыв на службу в октябре-декабре 2022 года, как это происходит ежегодно. Председателем комиссии выступит Олег Кожемяко.

В то же время в рамках частичной мобилизации мужчины, получившие повестки, обязаны явиться сразу. Как сообщил военный комиссар на совещании накануне, поручено мобилизовать более 7,7 тысячи жителей Приморья. Оповестили уже 22,7 тысячи человек. Повестки вручены 3,8 тысячи мужчин и женщин, среди них 150 – сотрудники краевого правительства.

На вечер 22 сентября в пункты сбора при комиссариатах в различных муниципалитетах прибыло более 1100 призванных.

– Начинаем комплектование и должны завершить его в субботу. Развернуты участки размещения, пункты сбора. Выделен транспорт для доставки повесток в отдаленные районы, – отметил Николай Тригубко.

Напомним, всего в Приморье 1,86 миллиона жителей. Количество мужчин в возрасте от 18 до 70 лет составляет примерно 650 тысяч. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября.

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