Машина накренилась и не смогла выбраться из канавы. ФОТО: ТК dpskontrol_125rus

Общественный автобус с пассажирами слетел в кювет на одной из трасс Партизанского района в Приморье. Скорее всего, водитель транспортного средства съехал на обочину из-за того, что не сумел удержать автобус на трудном участке дороги. Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.

Автобус следовал по маршруту Партизанск-Владимиро-Александровское-Хмыловка-Находка. Трасса на этом участке, как говорят очевидцы, узкая и опасная. Так, шофер потерял управление, машина накренилась и не смогла выбраться из канавы.

«Дорога заужена, с большегрузом тяжело разъехаться местами даже на легковой машине»;

«Может кто-то навстречу летел и не разошлись. Видно же, что укатано для одной полосы», – комментировали приморцы.

Обошлось без жертв, но экипажу пришлось обратиться за помощью к специалистам. Некоторые жители региона обвинили водителя в том, что он, предположительно, выбрал неправильный скоростной режим в специфичных дорожных условиях или отвлекся. Вот что писали в комментариях:

– На той размытой дороге ни делается ничего, от слова вообще. Ни одного КамАЗа не привезли, чтоб дорогу отсыпать. Трафик, по дороге в Находку, в минуту машин 100, наверно, проезжает, туда и в обратную сторону, в рабочий день. Это для тех, кто ни понимает ситуации. <…> Объездная ж дорога, узкая, пыль стоит, как в густом тумане, про качество грунтовки вообще молчу.

К слову, у подъезда к плохой дороге уже образовалась огромная пробка. Предположительно, ее причиной выступила именно авария.

Та самая длинная пробка. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала об ужасной аварии в Хасанском районе с участием экскурсионного автобуса. Пострадали восемь человек, двое из них скончались.

ПО ТЕМЕ:

Два человека погибли в смертельном ДТП с участием туристического автобуса в Приморье

Шесть человек получили травмы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.