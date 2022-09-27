Конфликт на дороге в Приморье едва не закончился поножовщиной

На видеозаписи видно, как мужчина прячет в руке какой-то предмет. Фото: скриншот

Во Владивостоке водитель нарушил ПДД, повздорил с другим участником движения и угрожал ему ножом. По словам очевидца, зачинщику конфликта не понравилось, что его не пропустили вперед на светофоре. Полиция уточняет все детали происходящего.

Видеозапись выложил в интернет один из участников ссоры. Мужчина рассказал, что приморец сильно разозлился, когда последний не уступил ему дорогу перед светофором на проспекте Красоты. После агрессивный водитель нарушил ряд ПДД, что почти привело к аварии. На этом «дорожный хулиган» не остановился, он решил обогнать оппонента по встречной полосе через двойную сплошную. Маневр не удался. Автор видеозаписи остановился, чтобы узнать причину такого поведения. Объяснять водитель ничего не стал, достал нож и начал угрожать.

– Я спросил его, больной ли он, он подтвердил. Мне ничего не оставалось как успокоить оппонента. После достал телефон и снял «шизика», – отметил автор под видео.

На видеозаписи видно, как мужчина прячет в руке какой-то предмет и садится в свой автомобиль, а после пересекает двойную сплошную.

Напомним, это не первый конфликт на дороге в столице Приморья. Ранее «КП» сообщала, что массовая драка мужчин привела к затору на Рудневском мосту, а в Большом Камне водитель набросился на пешехода с лопатой.

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