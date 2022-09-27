В Находке водитель сбил на тротуаре десятилетнюю девочку, ребенок скончался на месте

На данный момент неизвестно, в каком состоянии был водитель. Фото: принтскрин видео.

В Находке со стороны Ленинской улицы вылетел автомобиль прямиком на тротуар на Заводской, по которому в этот момент шла десятилетняя девочка. Все произошло слишком быстро, школьница даже не успела среагировать. Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе ГИБДД по Приморскому краю подтвердили, что ребенок скончался на месте.

На видеоролике с места ДТП видно, как разбитый Toyota Mark X уткнулся поврежденным бампером в землю, рядом валяются запчасти. Очевидцы сообщают, для того, чтобы вытащить водителя и его пассажира спасателям пришлось разрезать автомобиль. Виновник ДТП и его товарищ живы. Им оказали медицинскую помощь, на видео попал момент, как одного из перебинтованных мужчин, предположительно водителя, отводят в сторону кареты скорой.

В пресс-службе УМВД Приморья отметили, что все подробности произошедшего смогут рассказать позже. На данный момент неизвестно, где находились родители девочки, и в каком состоянии был водитель. Напомним, ранее «Комсомолка» писала о смертельном ДТП в Находке, которое произошло в мае 2022 года. Трагедия выпала на праздничный день – 1 мая. Женщина за рулем джипа насмерть задавила шестилетнего мальчика на велосипеде.

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