Водитель, сбивший насмерть школьницу в Находке, в этом году уже трижды нарушал ПДД

После проверки полиция примет законное и обоснованное решение. Фото: t.me/prim_police

В Находке 27 сентября водитель Toyota Mark X, двигался с улицы Ленинской в сторону Заводской. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на тротуар, по которому в этот момент шла десятилетняя девочка. Удар пришелся настолько сильный, что ребенок скончался на месте. Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.

В тот день на место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, медики и спасатели МЧС. 23-летний водитель и его 22-летний пассажир остались живы, специалисты разрезали смятое авто и вытащили мужчин. Врачи оказали им медицинскую помощь. Ранее «Комсомолка» писала о том, как в сети появились кадры, где, предположительно, перебинтованного водителя ведут в сторону кареты скорой.

Известно, что мужчина, который находился за рулем, водит машину чуть больше 12 месяцев. Только за 2022 год его уже трижды привлекали к ответственности за нарушение ПДД. На данный момент в полиции назначили ряд исследований, по результатам проверки примут законное и обоснованное решение.

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