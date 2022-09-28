Владивосток – самый «автомобильный» город ДФО. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке в конце октября появятся первые участки с выделенными для общественного транспорта полосами. Сначала они появятся на центральных улицах, (на маршруте переулок Павленко – Алеутская – Светланская – Океанский проспект). Затем «выделенки» распространятся и на другие участки. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Уже с конца октября жители города, передвигающиеся на общественном транспорте, будут быстрее добираться до пунктов назначения. Специальные полосы в будущем охватят ряд центральных улиц Владивостока, по которым сейчас проходит около 30 маршрутов. Сначала протяженность полосы составит около трех километров, но (с расширением на другие улицы) общая протяженность в итоге увеличится до 60 километров. Это поможем обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта, что особенно важно в часы пик, когда движение на дорогах застывает.

Время в пути пассажиров сократится. И, как обещают в мэрии, значительно.

– Выделенные полосы – это одна из наиболее эффективных мер по повышению привлекательности общественного транспорта. Новая дорожная разметка позволит быстро и без помех осуществлять пассажирские перевозки, – рассказал директор Центра организации дорожного движения Владивостока Александр Гревцев.

По «выделенкам» проезжать смогут не только автобусы, но и машины экстренных служб и даже такси, если у автомобиля будет шашечка, фонарь и разрешение. Контролировать правила дорожного движения на автобусах и вдоль маршрутных линий будут камеры видеофиксации. Всех нарушителей будут ждать штрафы.

Напомним, что недавно водитель автобуса привлекался к административной ответственности. Он проехался с открытыми дверьми и подверг пассажиров опасности. Об этом рассказали очевидцы, которые запечатлели поездку на видео.

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