Олег Кожемяко встретился с бойцами. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал губернатора Приморья

Хасанский, Пожарский, Черниговский и Надеждинский – вот те самые округа и районы, частичная мобилизация в которых завершилась досрочно. Все мобилизованные мужчины и женщины уже отправились в воинские части, чтобы пройти подготовку, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В одной из таких частей побывал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он пообщался с приморцами, которые пошли служить Родине и выполнять воинский долг. Губернатор также отметил, что гвардейцы находятся на передовой с самого начала специальной военной операции. Для них важно знать, что дома их ждут и поддерживают.

– Со своей стороны мы продолжим оказывать поддержку нашим бойцам техническими средствами наблюдения, связи, разведки, автотранспортом, медицинским снаряжением. Все это бережет жизни ребят, – рассказал глава края, – Обмундирование получают в 155-ой гвардейской бригаде морской пехоты ТОФ. Наши гвардейцы на передовой с самого начала специальной военной операции и для них такая поддержка от земляков очень важна.

Для помощи семьям военнослужащих он поручил создать рабочие группы при администрациях муниципалитетов. Они будут решать социальные и бытовые вопросы.

Напомним, что ранее был сформирован отряд добровольцев «Тигр». «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что туда вступили добровольцы, которые оставили карьеру и семьи ради участия в СВО. Олег Кожемяко вручил им наградами федерального и регионального значения.

О нарушениях при проведении частичной мобилизации жители могут сообщить на горячую линию «Комсомольской правды» или по номеру 122.

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