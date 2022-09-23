Губернатор Приморья вручил награды добровольцам из состава «Тигр», вернувшимся с СВО

Глава края лично встретил бойцов. Фото: принтскрин видео.

Добровольцев, которые оставили карьеру и семьи в Приморье ради участия в СВО, лично наградил губернатор региона Олег Кожемяко. Бойцы формирования «Тигр» одними из первых приняли участие в боевых действиях и вернулись домой. Накануне, 22 сентября, губернатор наградил отважных солдат наградами федерального и регионального значения.

Кожемяко назвал добровольцев отряда «тигр» теми, кто не смог остаться в стороне и не встать на защиту интересов Родины. Он напомнил, что все бойцы прошли подготовку перед участием в СВО и проверку на пригодность.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», состав «Тигра» в первые недели пребывания на линии фронта уничтожил американского наемника. На передовой добровольцы плечом к плечу выступили на передовой с земляками-морпехами из 155-й отдельной гвардейской бригады ТОФ. Олег Кожемяко пролил свет на новые подвиги бойцов формирования:

– Добровольцы «Тигра» совершали героические действия, отбивали атаки противника, сталкивались с огневым боем. В первую же ночь вы вошли в боевое столкновение. Но никто не ушел. В батальоне «Тигр» меньше всего отказников. Вы знаете друг друга, поддерживаете психологически, морально, физически. Это и называется настоящее боевое братство, сплоченность коллектива, которые появились еще здесь во время учебы.

Бойцов Кожемяко встретил лично (а в зоне боевых действий был уже трижды), однако имена и военные должности прибывших и награжденных остались неназванными. В своем Telegram-канале он написал, что выражает благодарность тем, кто готовит добровольцев «Тигра» перед отправкой на фронт. Напомним, после объявления частичной мобилизации, как писала «КП», в Приморье планируют призвать 7,7 тысячи человек. Отозвались на повестки 1100 жителей. Часть из них убыли на военные сборы.

Мобилизованным и добровольцем положены те же выплаты и льготы, которые предусмотрены для военнослужащих по контракту. Увольнять призванных с работы не будут.

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