Участков не хватает: депутаты предложили льготной категории приморцев деньги вместо земли

Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заседание Законодательного собрания Приморья поддержали поправку в закон о бесплатном предоставлении земли многодетным семьям. Опция считается популярной: в докладе спикеров заявлено, что выстроилась большая очередь из желающих, однако участков в муниципальной собственности не хватает. Решить проблему предложили альтернативой.

Пока законопроект одобрен только в первом чтении. Предполагается, что вместо участка многодетные приморцы могут рассчитывать на сертификат о единовременной выплаты. Обещают, что заменить долгожданную землю на деньги можно только по согласию жителя. Размер суммы и порядок ее передачи должны рассматривать муниципалитеты на местах, но категории целей утверждены. Потратить выплату можно на строительство жилья, покупку участка, первоначальный взнос по ипотеке или жилищному кредиту.

– Корректировка краевого закона продиктована правоприменительной практикой. Не только в Приморском крае, но и в других регионах страны до сих пор не удалось в полной мере выполнить обязательства государства по обеспечению многодетных семей земельными участками для строительства дома. Препятствием для этого стал в первую очередь дефицит свободных участков и проблемы с подведением инфраструктуры, – отметил Андрей Андрейченко, председатель комитета по продовольственной политике ЗС ПК.

«Комсомольская правда – Владивосток» ранее писала о другом нововведении, принятом депутатами в среду, 28 сентября. Оно касается ремонта чердачных перекрытий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.