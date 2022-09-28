Многофункциональный стадион построят для школьников в Первореченском районе Владивостока

Скоро территория преобразится. Фото: vlc.ru

На территории школы №69, расположенной на Сабанеева во Владивостоке, построят новую спортивную площадку. Рабочие уже готовят основание для нее. Деньги на возведение зоны для активностей выдели за счет сэкономленных средств из муниципального бюджета. Планы по модернизации пространства – грандиозные.

Как рассказали специалисты городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования, у школы будут собственные баскетбольное, футбольное и волейбольное поля, а также площадка для игры в стритбол, тренажеры и раздевалки. Сейчас на территории работают катки, чтобы создать грунтовое основание. Параллельно закупается необходимое оборудование, в том числе, покрытие и малые архитектурные формы. При благоприятных погодных условиях часть спортивной зоны создадут до конца этого строительного сезона. Другая же часть работ продолжится с наступлением тепла в следующем году.

Стоит отметить, что в начале сентября новый стадион открыли в школе №67 на улице Жигура. Как ранее сообщала «КП-Владивосток» рабочим предстояло преобразить территорию в 4000 квадратных метров. Основная стройка велась в летние месяцы. Стараниями специалистов площадка стала многофункциональной зоной для занятий с портом и отдыха.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, работы намечены и на территории других образовательных учреждений. Речь не только о спортплощадках, но и о ремонте фасадов, кровель, асфальтировании территории и благоустройстве.

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