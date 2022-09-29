Владивостокцев встревожило нечто, происходящее с накренившимся судном в акватории города

Жители Эгершельда заподозрили неладное. Фото: предоставлено КП, Евгения ИВАНОВА

Жителей Эгершельда встревожило судно, которое, по заверениям некоторых очевидцев, уходит под воду у берегов Владивостока. На кадрах, предоставленных редакции местными, можно разглядеть, что плавсредство в Уссурийском заливе, вероятно, немного накренилось. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в профильные ведомства, чтобы узнать детали.

Внешний вид судна встревожил очевидцев. Фото: Евгения ИВАНОВА

Стоит отметить, паниковать не стоит. В пресс-службе регионального МЧС редакции заявили, что никаких сообщений о бедствиях или ЧП в акваториях района не поступало. В Росморречфлоте также подтвердили, что информации о чрезвычайных ситуациях не было.

По предварительным данным, речь идет о судне для перевозки наливных грузов. Специалисты не увидели опасности в фотографиях, но информацию перепроверят и сообщат в случае реального бедствия.

Напомним, изредка в Приморье все же случаются трагедии на судах. В феврале 2022 года местные и федеральные СМИ облетели новости о ЧП на краболове в Зарубино. Судно с 18 тоннами топлива затонуло в порту.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.