Мероприятие продлится до 31 октября. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке в пятницу, 30 сентября, стартовал прием заявок на комплексное развитие территории с частной застройкой в районе «Дальпресса». Мероприятие продлится до 31 числа следующего месяца.

Как сообщили в «Агентстве по продаже муниципальных земель и недвижимости», аукцион на право заключения договора о застройке участка в границах улицы Комсомольской и проспекта Красного Знамени, 15, состоится 3 ноября. Его проведут в открытой форме с оглашением участников торгов. Ранее «КП» писала, что участникам необходимо внести 30% от начальной суммы в 57 миллионов 302 тысячи рублей, то есть 17 190 600 рублей.

В мэрии напомнили, что 22 324 квадратных метров находится в зоне ОЖ-1, то есть в общественно-жилой зоне. Земля подходит под размещение здесь жилых и административных зданий, культурно-досуговых и образовательных учреждений, парков, скверов и спортивных объектов.

Перед эксплуатацией Куперовой Пади победитель аукциона должен оценить рыночную стоимость расположенных участков, выкупить их, подготовить проект межевания и благоустройства участка.

Подать заявки можно на Партизанском проспекте, 3, кабинет № 6 в рабочие дни с 9:00 до 17:00, по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 15:45 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Телефоны для справок: 8 (423) 245-40-85, 8 (423) 244-60-16. Подробнее с извещением о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте городской администрации.

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