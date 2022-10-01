Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Местами небольшой дождь и солнечную погоду обещают синоптики в Приморье в субботу, 1 октября. Как рассказали в Примгидромете, некоторые районы региона накроет туман. Ветер сохранится умеренный западный, северо-западный. Температура воздуха +15…+25°C.

Так, во Владивостоке утро началось с мороси и густого тумана. На небе переменная облачность, ветер северо-западный, утром южный умеренный, вечером может доходить до сильного. Температура воздуха +21…+23°С.

В Уссурийске прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь утром. Ветер западный, утром южный умеренный до сильного. Температура воздуха +22…+24°C.

В Находке так же переменная облачность, но без осадков. Ветер слабый, с середины дня северо-западный умеренный. Температура воздуха самая высокая: +23…+25°C.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала о погоде на октябрь. По словам метеорологов, температура воздуха в этом месяце будет достигать +3…+8°С, на южном побережье – до +10°С.

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