Консервацию остальных конструкций проведут 3 октября. Фото: Архив КП

Фонтаны на центральных улицах Владивостока и в кампусе ДВФУ на острове Русском начнут отключать 1 октября. В этот день пройдет серия отключений на улице Адмирала Фокина, набережной Спортивной гавани, а также закроют водопад и «плавающий» фонтан на Университетской набережной. При этом фонтан на площади Борцов Революции продолжит работу до второй половины октября, сообщили в Дирекции общественных пространств города.

– Дальше будем смотреть по погоде, – отметили специалисты.

Консервацию остальных конструкций проведут 3 октября специалисты муниципального унитарного предприятия Владивостока «ВПЭС». Консервация продлится до 1 апреля 2023 года. Традиционный запуск фонтанов намечен через месяц, на 1 мая следующего года.

Как рассказал главный механик производственного подразделения эксплуатации тепловых сетей предприятия Евгений Демченко, за последнее время сильно сократились случаи вандализма по отношению к постройкам. Так почти все лето подобного не было зафиксировано, но в сентябре злоумышленники в малых фонтанах Фокина оказались мыльные растворы. В результате одна из конструкций вышла из строя без возможности восстановления насосного оборудования.

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