1 октября 2022 года в районе острова Русский сел на мель пассажирский катер «Москва». Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

СК на транспорте начал доследственную проверку, связанную с катамараном «Москва», который сел на мель в проливе Старка. Следователи и криминалисты отправились на место происшествия, чтобы уставить обстоятельства и причины ЧП. Сейчас все пассажиры эвакуированы и находятся на берегу.

– Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – заявили в ведомстве.

Согласно информации ведомства, что 1 октября 2022 года в районе острова Русский сел на мель пассажирский катер «Москва». Он направлялся из Владивостока на остров Попова. На борту судна находились 171 пассажир и 4 члена экипажа. Никто не пострадал, судно повреждений не получило.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что из-за плотного тумана катамаран сбился с курса и сел на мель. На помощь застрявшему судну отправилась баржа и «Лотос», чтобы транспортировать людей и восстановить ход «Москвы».

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