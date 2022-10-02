Две лодки с четырьмя рыбаками унесло далеко от берега в акваториях Владивостока

Две моторные лодки оказались неисправны. Иллюстрация из архива. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

За минувшие сутки спасатели МЧС помогли сразу четырем жителям Приморья, оказавшимся в, казалось бы, безвыходной ситуации в акватории Уссурийского залива. Две лодки с рыбаками унесло далеко от берега – благодаря слаженным действиям специалистов мужчин удалось доставить на берег. Все они здоровы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Накануне, 1 сентября, в 8 часов вечера поступило сообщение о том, что лодка потеряла ход из-за поломки мотора. Это произошло в 5 километрах от мыса Вятлина. Второе плавсредство, где также находилось двое рыбаков, унесло в море в районе мыса Ахлестышева. Причина аналогичная – неизвестная проблема с мотором. Спасателей направили незамедлительно, поэтому трагедий удалось избежать.

– Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников Владивостокского поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю удалось сохранить жизни людей, – уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Напомним, в тот же день произошло ЧП с пассажирским катамараном «Москва» в дальневосточной столице. Судно село на мель, на борту был 171 пассажир. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

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