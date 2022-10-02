Судно село на мель в проливе Старка. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Накануне, 1 октября, пассажиры катамарана «Москва» столкнулись ЧП. Судно село на мель в проливе Старка у берегов Владивостока. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного МСУТ СК РФ Алексею Александрову лично доложить ему о результатах начатой доследственной проверки, сообщили в федеральном ведомстве.

Следователи и криминалисты оперативно направились к месту ЧП, чтобы установить детали произошедшего. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», катамаран сбился с курса и сел на мель из-за плотного тумана у острова Русский. На борту катера (он шел в сторону острова Попова) было 175 человек, включая 4 членов экипажа. Уточненные данные привели в Восточном МСУТ СК России. Никто не пострадал. Пассажиров эвакуировали на берег.

О сбоях в маршруте, отметили диспетчеры пути, не сообщалось. Катер выехал по расписанию в 10:00 1 октября. Поэтому приморскому отделу Восточного МСУТ необходимо уточнить обстоятельства и причины произошедшего. Проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следкома России.

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