DNS официально подтвердила утечку персональных данных миллионов клиентов и сотрудников

В компании подтвердили «слив» баз данных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владивостокская компания DNS, владеющая магазинами электроники по всей стране, подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников. Ранее об этом сообщили профильные Telegram-каналы. В пресс-службе DNS добавили, что расследуют инцидент.

– Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров. Взлом вели с серверов, расположенных за пределами РФ. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании. Приносим извинения нашим клиентам, – говорится в официальном сообщении.

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», накануне, 1 октября, хакеры выложили в открытый доступ базы данных с более чем 16,32 миллиона записей с именами, фамилиями, телефонными номерами и почтовыми адресами клиентов. Атакой, вероятно, занималась та же команда, которая опубликовала базы данных крупнейших интернет-магазинов весной и летом 2022 года. Подробнее о том, какая информация о клиентах DNS оказалась в сети – в прошлом материале «КП».

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