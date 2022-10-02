Главой фирмы остается известный меценат и миллиардер списка Forbes. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В интернете появились многочисленные сообщения о крупном взломе баз данных сети магазинов электроники, популярной на Дальнем Востоке и в других регионах России. В открытом доступе, по неподтвержденной информации, оказались сведения о миллионах покупателях DNS. Об этом сообщили в профильных Telegram-каналах.

Как рассказали в паблике @dataleak, дамп [файл памяти - прим.] якобы содержит 16,52 миллиона записей с данными покупателей. Среди них: имя и фамилия клиентов, более 7,7 миллиона уникальных адресов электронной почты, 11,4 миллиона действующих телефонных номеров, имена пользователей и другое. Сведений о покупках людей в файлах нет.

Формат строк кода в базе включает следующую последовательность: ID, ФИО, телефон, e-mail, даты регистрации, время запроса. Как следует из файла, хакеры получили данные не ранее 19 сентября 2022 года.

В Telegram-каналах утверждают, что виновники – те же люди, которые ранее разместили в открытый доступ базы клиентов интернет-магазинов «Онлайн трейд.ру», образовательного портала «GeekBrains» и «СДЭК».

Если информация об утечке правдива, с высокой вероятностью «слив» означает наличие в сервисах ритейлера уязвимостей или недобросовестных сотрудников среди персонала. На неоднократные звонки «Комсомольской правды – Владивосток» руководству компании DNS никто не взял трубку.

Напомним, речь о крупнейшей сети магазинов электроники на Дальнем Востоке, основанной в 1998 году. В регионах ДФО интерес к продавцу традиционно высокий. При этом компания не раз оказывалась замешана в весьма спорные истории. В феврале 2022 года ФАС предупредила руководство об ответственности за резкое повышение цен на технику. А чуть ранее в том же месяце геймеры нескольких регионов сообщили, что менеджеры и сотрудники DNS перекупают дорогие видеокарты раньше обычных клиентов.

Главой компании остается Дмитрий Алексеев – общественный деятель, известный во Владивостоке урбанистическими проектами, например, созданием Нагорного парка в городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ФАС «положила глаз» на миллиардера из Владивостока

Федеральной антимонопольной службе предстоит разобраться, что не так со стоимостью товаров в DNS (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.