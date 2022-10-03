Полиция задержала владельца наркотиков и взрывчатки в Приморье

Мужчине грозил немалый срок за хранение наркотических средств в крупном размере. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские в Чугуевском округе задержали владельца наркотиков и взрывчатки, который находился в оперативном розыске. В местном отделе МВД сообщили, что в феврале у 55-летнего подозреваемого обнаружили гашишное масло и металлическую банку.

По версии следствия, полиция нагрянула к гражданину в его дом в Чугуевке с собакой. В тот февральский день сотрудники органов обнаружили на улице 50-летия Октября два шприца с маслом каннабиса массой 37,59 грамма, смесь табака и гашиного масла (41 грамм) и металлическую банку со 124 граммами пороха.

Мужчине грозил немалый срок за хранение наркотических средств в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ) и за «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» (частью 1 статьи 222.1 УК РФ).

Подозреваемый скрылся и долго не появлялся дома. Но все же когда мужчина вернулся, полиция задержала беглеца, и он признался во всем. Сейчас его заключили под стражу.

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