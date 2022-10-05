Мобилизованных приморцев просят сдать личный огнестрел на хранение

Оружие будет хранить Росгвардия. Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мобилизованные приморцы, имеющие оружие, могут бесплатно сдать его на хранение. Это позволит ему не попасть в незаконный оборот. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росвардии.

Жителям Приморья, которые вскоре отправятся на фронт, рекомендуют позаботиться о сохранности опасных вещей. Управление Росгвардии предлагает сдать имеющийся огнестрел на хранение. Сделать это можно в территориальных подразделениях ведомства. В Росгвардии также уточняют, что это необходимо, чтобы оружие не потерялось и не было украдено. Опция бесплатна.

Уточнить более подробную информацию можно по телефону «горячей линии» центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Приморскому краю (8902-059-55-99), а также в отделениях полиции.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда - Владивосток» писала, что в Приморском крае открыли центры поддержки семей мобилизованных и участников СВО. Там оказывают консультативную и социальную поддержку.

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