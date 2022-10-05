Мэрия Владивостока прокомментировала бунт водителей в отношении замерзающих пассажиров

Во Владивостоке отличились водители автобусов маршрута №7. Принтскрин видео, Telegram-канал news.vl

В минувший вторник в дальневосточной столице произошла своеобразная забастовка. Несколько водителей автобус, сообщили в социальных сетях, остались сидеть в теплых кабинах, пока жители находились на морозе из-за пришедшей в город осени. В мэрии Владивостока прокомментировали инцидент, отметив, что забастовок не было:

– Баляева – конечная (начальная) остановка 7 го маршрута, поэтому в утренние часы здесь может находиться в ожидании отправки несколько автобусов одномоментно. Автобусы двигались по расписанию, выдерживая необходимый интервал, что подтверждается показаниями ГЛОНАСС.

В пресс-службе администрации добавили, что претензии пассажиры произошли из-за морозного утра, а водители не могли запустить их до начала движения по плану. Власти порекомендуют перевозчикам запускать пассажиров раньше в связи с наступлением осени. Ситуация при этом никак не замешана в образовании пробок в городе.

Вероятно, теорию растиражировали местные СМИ и социальные сети. На кадрах действительно видно, как водители не пускают пассажиров, хотя на остановке собралась толпа. Но бунт вряд ли имеет отношение к произошедшему.

Стоит отметить, перевозчиком маршрута является ООО «Каслар». За осень 2022 года водители компании оказались замешаны в нескольких противоречивых историях.

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