Двух человек спасли пожарные из жилого дома во Владивостоке при помощи спецустройств

Тематическая иллюстрация. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожарные МЧС России во Владивостоке спасли двух человек из отрезанных дымом квартир. Загоревшийся на втором этаже девятиэтажного жилого дома мусор едва не привел к трагедии, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Все произошло в одном из жилых домов на Надибаидзе. Пожарные прибыли всего спустя 7 минут после сообщения, из-за горящего мусора задымился подъезд. Едкий дым мешал жильцам выйти.

– Из отрезанных дымом квартир при помощи спасательных устройств было спасено 2 человека, также было эвакуировано 4 человека. В результате пожара мусопровод поврежден огнем на площади на около 4 квадратных метра площади. Погибших и пострадавших нет, – уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Причины еще предстоит установить, а также оценить ущерб от пожара. В тушении участвовали 4 единицы техники и 16 специалистов МЧС.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в пожаре едва не сгорел один из домов на Арсеньева в дальневосточной столице.

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