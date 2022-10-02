Жилой дом во Владивостоке едва не сгорел из-за ЧП одной из квартир

Место пожара. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Во Владивостоке 1 октября пожар произошел в многоквартирном доме на Арсеньева. Возгорание случилось в одной из квартир, на место выехали четыре единицы техники и 13 человек личного состава МЧС, сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Пожарные прибыли спустя всего 5 минут. Дым шел из одной квартир на втором этаже, а огонь повредил 5 квадратных метров площади в помещении. Погибших и пострадавших в ЧП нет. Специалистам предстоит установить причины и ущерб от пожара. Пока неизвестно, что именно произошло в квартире пострадавших.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в тот же день спасатели МЧС помогли четырем приморцам. Жители оказались оторваны от берега. Моторные лодки оказались неисправны, что могло привести к трагедии. А в ночь на 1 октября во Владивостоке загорелся автомобиль на трассе в районе ДВФУ. Масштабный пожар напугал студентов.

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