Ранее ленты, снятые о Владивостоке и про Владивосток, с треском проваливались. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опубликованы кадры анонсированного в прошлом году фильма-катастрофы «Мира». Действие нашумевшей картины проходит именно в дальневосточном центре, согласно сюжету, портовый город накроет метеоритный дождь. Принтскрины из эпизодов кинотеатральной версии опубликовал Telegram-канал Provtv. Премьера назначена на 22 декабря 2022 года.

Х/ф «Мира», 2022. Фото: Telegram-канал provtv

Кинолента повествует о 15-летней Лере Арабовой, жительнице Владивостока. Отец Леры уже много лет работает на орбитальной космической станции «Мира» и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. Апокалипсис внесет свои коррективы в отношения семьи – через телефон папа Леры сможет помогать ей во время попыток выжить.

Х/ф «Мира», 2022. Фото: Telegram-канал provtv

Режиссер – далеко не безызвестная в киноделе фигура. Дмитрий Киселев ранее поставил картины «Черная молния», «Елки 1914», «Время первых» и другие.

А мы, в свою очередь, вспомним, что снятые во Владивостоке фильмы, к сожалению, раз за разом проваливаются в прокате и тонут в критике местных. Так было, например, с долгожданной картиной с лаконичным названием «Владивосток». Аналогичная судьба постигла неоднозначную ленту «На районе».

К слову, корреспондент «КП» разбирался, в чем же удачи и промахи дальневосточного центра в сфере кинематографа – в отдельном материале.

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