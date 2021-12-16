Фильм "Владивосток" Антона Борматова, снятый в столице Приморья, провалился в прокате

Съемки ленты проводились во Владивостоке Фото: Вадим ПОПОВ

Фильм Антона Борматова с молодыми начинающими звездами, снятый в дальневосточной столице, показывает печальные результаты по кассовым сборам. Одноименная картина "Владивосток" (12+) собрала в прокате лишь 546 824 по всей России - и это сумма не только за минувший уикенд, а за весь период сборов, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток".

Согласно данным портала "Кинопоиск", фильм посмотрели чуть больше двух тысяч зрителей. Мнения о фильме тоже неоднозначные: некоторые зрители Приморья отнеслись с интересом к главной идее - сделать героем город, а не персонажей, однако большая часть поставила фильму негативную оценку. На портале "Кинотеатр" оценка фильма составила, в среднем, 5.5 баллов из десяти.

Сейчас в кинотеатрах Владивостока одноименный фильм посмотреть уже невозможно - сеансов нет, несмотря на то, что в широкий прокат "Владивосток" вышел 9 декабря.

"Владивосток" - это криминальная драма. По словам создателей, он должен был раскрыть мотивы любви, предательства, ответственности. Основная фабула в том, что главный герой нечаянно убивает человека в Москве и скрывается во Владивостоке, где находит симпатию. Частично ленту сняли на улицах Владивостока, кстати, корреспонденты "КП" были на съемочной площадке.

Но, к сожалению, любви ни у россиян, ни у приморцев фильм сыскать не смог - даже на фестивале "Кинотавр", где в программе показали и "Владивосток", критики не ушли удовлетворенными.

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