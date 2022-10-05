Синоптики ответили, придет ли на следующей неделе снег во Владивосток. Фото: Игорь НОВИКОВ

Синоптики ожидают приближение холодов во Владивостоке. Это связано с приближающимся циклоном, который пройдет практически над городом. Об этом сообщил глава Примгидромета Борис Кубай. При этом точных значений температуры на следующей неделе синоптик не привел.

Резкое похолодание в Приморский край пришло как по расписанию. Мороз жители ощутили еще в ночь на 4 октября вместе с порывами шквального ветра. Уже 10 октября в столице Дальнего Востока будет штормовой ветер силой до 30 метров в секунду и ливень, которые принесет зарождающийся над Японским морем циклон. Дальше непогода распространится и на другие территории края. Жителям стоит внимательнее следить за предупреждениями и оперативными прогнозами.

Борис Кубай также отметил, что снега во Владивостоке не будет:

– Чтобы из облаков выпадал снег, необходимо выполнение важного условия: температура на высоте облако-осадко-образования должна быть ниже –3 градусов. А в начале предстоящей недели, в период выпадения осадков, температура в нижней тропосфере будет положительной.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про то, что снег на юге Приморья ожидают в середине ноября.

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