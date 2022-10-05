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Владивосток5 октября 2022 6:20

Глава Примгидромета заявил, что на следующей неделе во Владивостоке резко похолодает

На Приморский край движется циклон
Дарья ИЩУК
Синоптики ответили, придет ли на следующей неделе снег во Владивосток.

Синоптики ответили, придет ли на следующей неделе снег во Владивосток.

Фото: Игорь НОВИКОВ

Синоптики ожидают приближение холодов во Владивостоке. Это связано с приближающимся циклоном, который пройдет практически над городом. Об этом сообщил глава Примгидромета Борис Кубай. При этом точных значений температуры на следующей неделе синоптик не привел.

Резкое похолодание в Приморский край пришло как по расписанию. Мороз жители ощутили еще в ночь на 4 октября вместе с порывами шквального ветра. Уже 10 октября в столице Дальнего Востока будет штормовой ветер силой до 30 метров в секунду и ливень, которые принесет зарождающийся над Японским морем циклон. Дальше непогода распространится и на другие территории края. Жителям стоит внимательнее следить за предупреждениями и оперативными прогнозами.

Борис Кубай также отметил, что снега во Владивостоке не будет:

– Чтобы из облаков выпадал снег, необходимо выполнение важного условия: температура на высоте облако-осадко-образования должна быть ниже –3 градусов. А в начале предстоящей недели, в период выпадения осадков, температура в нижней тропосфере будет положительной.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про то, что снег на юге Приморья ожидают в середине ноября.

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