На место происшествия приехали четыре пожарные автомашины. ФОТО: ТК Vtoryak.vdk

Очевидцы обнаружили большую струю черного смога и пламя в балконе 18-го дома на улице Чкалова на четвертом этаже. На месте работают пожарные. Из квартиры эвакуирована женщина.

В Telegram-канале Vtoryak.vdk рассказали, что пламени предшествовал сильный взрыв, который услышали жильцы стоящих рядом домов. От «удара» в помещение выбило оконные стекла. Из них повалил дым.

На кадрах видно, что густой дым оставил следы и на верхних этажах. В одной из квартир выше, по непонятным причинам, тоже выбило окна.

На место происшествия приехали четыре пожарные автомашины, сотрудники МЧС и карета скорой помощи.

В тушении приняли участие 15 сотрудников МЧС. ФОТО: ТК Vtoryak.vdk

В приморском МСЧ дополнили информацию. Оказалось, что сигнал о возгорании поступил 5 октября в 15.48. Через семь минут на месте уже работали пожарные.

– На момент прибытия пожарных из окон одной из квартир на 4 этаже вырывалось пламя. Огнеборцы, при помощи спасательного устройства, вывели из горящей квартиры по лестничному маршу одну женщину. В результате пожара квартира повреждена огнём на площади на около 15 квадратных метров. Также огнём повреждены балконы на двух вышерасположенных этажах.

Помимо техники, в тушении приняли участие 15 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что пожарные во Владивостоке спасли двух человек из отрезанных дымом квартир. Загоревшийся на втором этаже девятиэтажного жилого дома мусор едва не привел к трагедии.

ПО ТЕМЕ:

Двух человек спасли пожарные из жилого дома во Владивостоке при помощи спецустройств

Возгорание случилось глубокой ночью (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.