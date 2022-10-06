Продолжается прием заявок на аукцион по закупке дорожной техники для Владивостока

Поставка техники пройдет в два этапа. Фото: Сергей БАЛАНОВ

52 единицы спецтехники собирается закупить мэрия Владивостока, чтобы затем распределить ее между дорожными службами города «Содержание городских территорий», «Зеленый Владивосток» и «ВПЭС». Аукцион уже открыт на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, а заявку можно подать до 19 октября включительно. Начальная цена лота составляет почти 721 миллион рублей.

Поставка техники пройдет в два этапа: первая партия должна поступить заказчику не позднее 15 декабря 2022 года, вторая – до 1 апреля 2023 года.

Для муниципальных служб хотят закупить в лизинг автогрейдеры, универсальные погрузчики, снегопогрузчики и снегоуборочные машины, трактора различной комплектации, бульдозерные отвалы, вакуумные подметально-уборочные машины и другую технику.

С помощью упомянутой спецтехники специалисты решают ряд вопросов, важных для дальневосточной столицы. Это и уборка дорог в различное время года, и чистка улиц от снега или других последствий непогоды, например, селей. В середине июля этого года на Приморье обрушились сильные дожди, которые вызвали сход грязевых потоков с косогоров и откосов. Дорожники оперативно убрали камни и размытую землю с помощью различной техники, которая есть в парках служб. Также на специализированных машинах можно спокойно проезжать в гололед и посыпать снежные дороги реагентами.

Отметим, планами на данную покупку мэр Константин Шестаков поделился минувшим летом в эфире первого городского подкаста «Морское утро».

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