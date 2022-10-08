Во Владивостоке дети из семей мобилизованных могут посещать садики бесплатно

Помочь семьям мобилизованных предложил мэр приморской столицы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В детских садах приморской столицы активно работают меры поддержки для семей мобилизованных. К «Комсомольской правде – Владивосток» обратилась читательница и рассказала о нововведении в образовательном учреждении.

Как поделилась местная жительница, воспитателей попросили узнать, в чьих семьях есть призывники, которые отправятся на службу в период частичной мобилизации. Этот вопрос подняли для того, чтобы освободить родителей от платы за посещение детского сада. Взрослым нужно лишь принести сведения из военных комиссариатов и написать личное заявление.

В администрации Владивостока рассказали, что новая мера поддержки действует не только в детских садах, но и в школах. Ученики из семей, где есть мобилизованные, могут питаться бесплатно.

Напомним, что идею организовать бесплатное питание в школах и отменить родительскую плату за посещение детских садов выдвинул мэр приморской столице Константин Шестаков. Городские депутаты единогласно поддержали решение.

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