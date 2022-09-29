Депутаты Владивостока единогласно поддержали идею мэра о соцподдержке семьям мобилизованных

Во Владивостоке прошло первое заседание шестого созыва городской думы. Фото: Администрация Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков предложил депутатам города рассмотреть вопросы о социальной поддержке семей мобилизованных. Представители думы единогласно поддержали идею мэра. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы.

Свои предложения Константин Шестаков озвучил на первом заседании шестого созыва городской думы. Как рассказал мэр, речь идет о дополнительном бесплатном питании для школьников и об отмене родительской платы за посещение муниципальных детских садов. Все эти меры коснутся семей, в которых есть призывники.

– Главная цель нашей совместной работы – обеспечить людям комфортную жизнь и уверенность в завтрашнем дне.

По словам Константина Шестакова, главная цель - подарить людям комфортную жизнь. Фото: Администрация Владивостока

Кстати, на первом заседании думы Владивостока шестого созыва депутаты выбрали председателя, его заместителей, а также сформируют профильные комитеты.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Уже на следующий день у военкоматов стояли призывники вместе с семьями или друзьями. В администрации Владивостока рассказали, какие вещи военнослужащие могут взять с собой, среди них предметы личной гигиены, подшлемник и многое другое.

Портал Объясняем.рф и его региональный отдел в Приморье собрал самые популярные вопросы, касающиеся мобилизации. Чаще всего жители края интересуются, что им делать, если они воспитывают детей в одиночку и как быть с работой.

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