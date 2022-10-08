Миллиардер Дмитрий Алексеев объявил об открытии видовой площадки Нагорного парка во Владивостоке

Мероприятия в честь открытия запланированы и на 9 октября. Фото: Администрация Владивостока

В столице Приморья, 8 октября, состоится открытие второй очереди Нагорного парка с видовой площадкой. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель DNS и миллиардер Дмитрий Алексеев.

– Команде проекта очень хочется, чтобы жителям и гостям Владивостока полюбилась эта часть Парка и видовая площадка в нем.

По словам Дмитрия Алексеева, с территории уберут ограждения, однако посетителям все равно стоит быть осторожными, ведь работы здесь не прекращаются. Ждать праздничных мероприятий не стоит, но это не повод расстраиваться. Как поделился миллиардер, для гостей приготовили серию краеведческих событий, посвященных Нагорному парку и Приморью. Пройдут они на площадке амфитеатра.

С 14:00 по 16:00 владивостокцы смогут посетить мастер класс по цианотипии (фотографический процесс, дающий при фотопечати изображение голубого оттенка – прим.ред.) под названием «Печать солнцем: Легенды о Хозяине горы» (6+) от музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Чтобы принять в нем участие, необходима предварительная запись.

В 16:30 начнется краеведческий квест «Парки Владивостока» (12+), который также организовал музей имени В. К. Арсеньева. Закончится мероприятие в 17:30.

В воскресенье, 9 октября, также состоятся события в честь открытия парка. С 12:00 по 14:00 пройдет музыкальный квест «Помощники Хозяина горы» (6+), необходима предварительная запись. С 15:00 по 16:00 гостей ждет краеведческий квест «Переселенцы Приморья» (6+), а в 17:00 начнется музыкальная экспедиция Пушкинского театра ДВФУ.

На третьем этапе благоустройства на территории парка хотят проработать пешеходную связь с Гайдамаком.

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