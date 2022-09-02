Озеро на Патрокле. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

На новом микрорайоне Патрокл может появиться коммерческая «рыбацкая деревня», центр водных видов спорта и лес у моря, кольцевая набережная и другие объекты. Об этом рассказал сооснователь архитектурного бюро Concrete Jungle Феликс Машков на обсуждении благоустройства пляжа с жителями Владивостока в среду, 31 августа. Подробности о новом проекте миллиардера и совладельца DNS Дмитрия Алексеева – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам Феликса Машкова, будущая рекреационная зона на Патрокле станет не просто новой городской набережной, а точкой притяжения. Речь идет о создании полноценного общественного пространства, которое учитывало бы интересы не только местных жителей, но и бизнесменов, спортивных сообществ и гостей района.

В прибрежной зоне появится лес. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

В первую очередь становится ясно, что расположенная на улице Басаргина Леопардовая набережная войдет в грядущий проект. Так, согласно предварительной схеме, ее соединят с кольцевым прогулочным маршрутом, который будет огибать всю территорию. Сам «парк» разделен на два типа рекреационных зон. Основная, пляжная, делится еще на два типа: участок с каменным берегом в районе бухты Соболь и с песчаным – в бухте Патрокл.

– В районе бухты Соболь и Патрокл организуются пляжные зоны. Интересно, что каждая из них имеет свой характер. Есть каменный пляж с очень темпераментным дном и гигантской скалой и песчаный пляж, на котором тайфун смыл весь песок. Мы изучим вопрос, насколько возможно это место восстановить и создать там лагуны.

Феликс Машков. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Ближе к постройкам на озерном пустыре в районе дороги появится лес! Архитектор отметил, что на участке высадят около двух тысяч молодых деревьев. По его словам через пять-семь лет на территории вырастит «экологический треугольник», в котором «утонет» вся жилищная инфраструктура. В том числе в парке обустроят «коммерческое ядро», чтобы поддерживать территорию в надлежащем состоянии за счет местных предприятий.

– Обслуживание территории – это супердорого, мы это осознали после запуска Нагорного. Чтобы пространство было самодостаточным, мы запустим сюда магазины, ресторации и разные центры услуг в формате одноэтажных и двухэтажных объектов. Получится своеобразная рыбацкая деревня. В поддержку этого рассматривается возможность создания центра морских видов спорта, чтобы консолидировать все сообщества, которые здесь расположены.

На обсуждении собралось много горожан. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

ЧТО ЖЕ БУДЕТ С ОЗЕРОМ?

К слову, любимое местными жителями озеро также станет ядром будущего ландшафта. Благодаря его существованию, территория пляжа показывает хорошую динамику посещения – 260 тысяч жителей в год. Притом гости любят здесь отдыхать не только летом, но и зимой, когда, как правило, остальные общественные пространства «замирают» до потепления.

– Мы погружались в проблематику, и изначально казалось, что Патрокл – не самое очевидное место. Мы предлагали рассмотреть Эгершельд или что-то вдоль Амурского залива, так как понимали, что набережную надо делать там, где есть пешеходный поток, точки притяжения. Однако у этого места есть большой потенциал. Мы ожидали, что здесь будет высокая маятниковая нагрузка: летом много людей, а зимой – никого, как на Русском, оказалось иначе – зимой востребованность практически не падает. В выборке отсеяны все транзитные посещения и люди, которые ездят к себе домой. Зимой люди здесь часто гуляют, смотрят на море и катаются на коньках на озере, - подчеркнул Машков.

Любопытно, что на схеме зонирования почти вся территория располагается в двух основных зонах: Р6 (зона пляжей) и Р1 (зона природных территорий), по ним проходит транспортная. Это говорит о том, что здесь невозможно строить жилье и многоэтажки. Также на участке появятся две парковки и изменится транспортная инфраструктура для удобства движения и доступности. Не исключено, что появится новый маршрут общественного транспорта и автобусный хаб.

– Никто не питает иллюзий, что это будет дикий пляж, где только вы и бирюзовые волны. Когда появится инфраструктура – сюда хлынет очень много людей. Наша задача создать проектное решение, которое позволит упорядочить все потоки и избежать подобного использования природных ресурсов как парковка перед берегом, - добавил архитектор.

Обсуждение проекта с горожанами. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

О ТРУДНОСТЯХ

Ни для кого не секрет, что Патрокл имеет множество проблем. Часть из них отбрасывает тень на будущий проект. Среди них частное использование многих участков в прибрежной зоне. По словам Дмитрия Алексеева, территория разделена между 15 собственниками. В этой связи сроки реализации достаточно размыты:

– Проект на Патрокле будет сложным и долгим. В большом городе в принципе что-то сделать с легкой руки тяжело. Есть большое количество иных интересов и взглядов на то, как должна выглядеть и использоваться планируемая территория. Только желания и средств нашей команды не достаточно. Без активного участия горожан ничего не получится. Например, какая-то земля здесь задействована под парковку большегрузов. Нам нужна обратная связь и поддержка. Необходимо сформировать правильное видение того, что мы будем делать, и как это будет работать: что будет с рыбаками, серферами, саперами. Нас много, мы разные и нам надо договориться.

Дмитрий Алексеев и Константин Шестаков. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Чтобы помочь инициативно команде в формировании проекта, достаточно заполнить форму по ссылке.

Напомним, ранее dv.kp.ru писал, что в прошлом году 97% жителей Владивостока проголосовали за необходимости запуска проекта в районе Патрокла. Из них 39,2% хотят создать здесь зону для отдыха и спорта, а 60,8% – зеленое пространство. Первые зачатки проекта появились еще на архитектурном воркшопе, в котором приняли участие жители Патрокла, представители правительства Приморья, мэрии Владивостока и Дирекции общественных пространств.

Также издание писало про первые шаги Алексеева к своей новой мечте, когда миллиардер в июле этого года анонсировал грядущие изменения на Патрокле.

– Я считаю, что парки это хорошо, но банально. Их можно делать и в Москве. У нас прекрасный морской город, в котором можно такие вещи, которым вся страна будет завидовать. Конечная цель проекта заключается в том, чтобы как можно больше людей не чувствовали безнадегу и знали, что приложив усилия можно чего-то добиться. Социальная часть заключается в том, чтобы каждый собравшийся здесь мог внести свою лепту в создание нового рекреационного пространства, – вновь подчеркнул Дмитрий Алексеев.

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