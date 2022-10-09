Четыре авто сгорели за сутки в Приморье

Фото: соцсети.

За прошедшие сутки на территории Приморского края зафиксированы четыре случая возгорания авто. По информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МЧС России по Приморскому краю, пострадавших нет. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый пожар зарегистрирован в селе Покровка, что в Октябрьском районе края. Звонок на пульт пожарной охраны поступил в 04:25. Спустя четыре минуты на месте происшествия уже находились огнеборцы. На придомовой территории многоквартирного дома по улице Советов, 86, горели две машины. Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомолки», первым загорелся джип, а только потом пламя перекинулось на стоящий микроавтобус.

Фото: соцсети.

В пресс-службе уточнили, что огонь уничтожил 10 квадратных метров. Если быть точнее, то машины выгорели буквально дотла. Автобус до сих пор стоит во дворе дома, а вот хозяин джипа эвакуировал свой теперь уже бывший транспорт в неизвестном направлении.

Второй пожар случился спустя почти полтора часа в поселке Тавричанка, что в Надеждинском районе Приморья. Тревожное сообщение о возгорании поступило в 05:56, и через четыре минуты специалисты уже были на месте. Горели два легковых автомобиля, которые в конечном итоге пламя полностью и уничтожило.

- В результате пожара транспортные средства уничтожены огнём на общей площади на около 12 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе.

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