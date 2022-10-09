Крупный пожар произошел на территории металлоприемки во Владивостоке

Огонь уничтожил 150 квадратных метров. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Серьезный пожар произошел в минувшую субботу во Владивостоке. Площадь сгоревших территорий составила более 100 квадратов. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось на улице Фадеева. Именно там располагается пункт приема металла. В 18:06 на пульт пожарно-спасательной службы города поступил звонок. На другом конце провода сообщили о пожаре на территории металлоприемки.

Спустя шесть минут на место прибыли первые расчеты огнеборцев. Едкий черный дым заполонил всю территорию пункта. Проведя разведку, пожарные выяснили, что горит не обожженный металл.

По данным пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

- Всего в тушении было задействовано 4 единицы пожарной техники и 22 человека личного состава. Причины возгорания и причиненный ущерб устанавливается, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что пару дней назад в дальневосточной столице случился пожар во многоэтажном доме по Адмирала Кузнецова, 88, – горела квартира на последнем, десятом этаже.

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