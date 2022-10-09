Из-за штормового предупреждения школьникам Владивостока разрешили не идти на занятия

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владивостокским школьниками разрешили не идти на занятия в понедельник, 10 октября. Об этом сообщает администрация Владивостока. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Решение о свободном посещении учебных учреждений дальневосточной столицы приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

- Вниманию родителей школьников! В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на понедельник, 10 октября, пропуск занятий в школе в этот день не будет считаться прогулом.

Напомним, что в первый рабочий день недели мощные осадки ворвутся в приморскую столицу и в край в целом. Во Владивостоке все начнется с небольшого дождя с обеда, мощь которого увеличится через три часа. По данным синоптиков, за сутки ожидается более 30 миллиметров осадков, а скорость ветра достигнет 26 метров в секунду. Температура 10...12 °C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Готовьте зонтики: погода нанесет серьезный удар по Приморью 10 октября

Мощный ливень обрушится на Владивосток в начале следующей неделе (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.