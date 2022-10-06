Готовьте зонтики: погода нанесет серьезный удар по Приморью 10 октября

Синоптики следят за погодой. Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации синоптиков портала «Gismeteo», в понедельник, 10 октября, во Владивостоке резко испортится погода. Мощные осадки ворвутся в приморскую столицы. Небольшой дождь начнется в 13:00, но через три часа их мощь увеличится, за сутки выпадет больше 30 миллиметров, а скорость ветра достигнет 26 метров в секунду.

На следующий день, 11 октября, осадки продолжатся ночью и утром, а днем прекратятся.

За погодной обстановкой в крае в период 10 и 11 октября наблюдают синоптики портала «Примгидромет». Как рассказали специалисты, на акваторию Японского моря может выйти глубокий циклон, который повлияет на ситуацию в крае, но траектория вихря постоянно меняется.

По предположениям метеорологов, циклон пройдет недалеко от побережья края, почти по всей территории пройдут интенсивные дожди. При угрозе опасных явлений синоптики объявят штормовое предупреждение.

Напомним, что об ухудшении погоды предупреждал глава «Примгидромета» Борис Кубай.

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