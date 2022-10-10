В Приморье в поддержку мобилизованных Григорий Лепс исполнил бойцам свои популярные песни

Концерт состоялся 9 октября. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В поддержку мобилизованных приморцев в воскресенье, 9 октября, прошел патриотический концерт. Мероприятие состоялось в одном из пунктов пополнения личного состава. Перед бойцами выступили депутаты государственной думы, ветераны боевых действий, творческие коллективы Молодежного центра Владивостокского государственного университета и народный артист России Григорий Лепс.

Музыкант исполнил для бойцов песни «Самый лучший день», «Я счастливый», «Я буду с тобой» и многие другие свои популярные композиции. Также он рассказал зрителям, что проходил срочную службу на Дальнем Востоке, в одной из воинских частей Хабаровского края.

– Самое главное – вернитесь живыми. Живите долго, ребята, – пожелал Григорий Лепс мобилизованным.

Мобилизованных поприветствовал Виктор Донец – участник боевых действий в Грозном и в Донбассе, родился и вырос на Украине.

– Сейчас важно спокойствие, уверенность в своих товарищах и командирах. Главное – выучиться, получить военную специальность. Победа будет за нами.

Также своим выступлением военнослужащих порадовали участники Молодежного центра Владивостокского государственного университета, которые передали бойцам гуманитарную помощь.

В Приморье работают больше 80 пунктов для сборов гуманитарной помощи, они находятся во всех муниципалитетах края, в том числе и во Владивостоке.

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