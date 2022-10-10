Во Владивостоке продолжается реконструкция парка имени Сергея Лазо

Подробнее о работах рассказал руководитель Дирекции общественных пространств Артур Шибаров. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжается первый этап благоустройства парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо, который находится рядом с железнодорожной станцией Санаторная. Сейчас территорию приводят в порядок и обустраивают новые пешеходные связи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы.

По словам руководителя Дирекции общественных пространств Артура Шибарова, вдоль будущих пешеходных зон устанавливают бордюрный камень, а также готовят бетонное основания для укладки брусчатки. В ближайшее время на территории парка начнется монтаж опор уличного освещения. Работы планируют завершить в ноябре этого года.

Как поделился Артур Шибаров, при разработке концепции благоустройства парка специалисты старались максимально сохранить элементы советского прошлого и добавить современные предметы.

– Сам объект сложный и с точки зрения логистики, и по своим размерам, и с технологической точки зрения. Чтобы полностью не перекрывать доступ на территорию для отдыхающих жителей и гостей города, было принято решение проводить работы по благоустройству этапами.

По проекту, который разработали специалисты архитектурного бюро «Море», в будущем на территории парка появится сцена, на которой будут устраивать уличные кинопоказы, событийные мероприятия, также планируется создание инфраструктура для людей с ограниченными возможностями, благоустройство пляжа, создание памп-трека (специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов – прим.ред.) и спортивной площадки с амфитеатром для подростков.

Это популярное место отдыха у жителей и гостей приморской столицы открыли в 1941 году, поэтому ему нужна значительная реконструкция. Работы по обновлению начались летом 2022 года.

В прошлом году парк имени Сергея Лазо победил в голосовании за объекты благоустройства. Территорию приводят в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках этой же программе во Владивостоке обновляют сквер Первой маевки и на Русской, 46.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.