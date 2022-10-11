В прошлом году для пиротехнического шоу выделили четыре площадки. Фото: Вадим ПОПОВ

Праздничный салют в честь Нового года во Владивостоке может быть отменен в этом сезоне. Соответствующие поправки в закон подготовлены правительством Приморского края, инициатором по правовому статусу выступил губернатор Олег Кожемяко. В целях экономии предложено урезать расходы, среди которых праздничный новогодний салют.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что бюджетные ассигнования по подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов историко-культурного наследия» уменьшат на 12,8 миллиона рублей. 4 из них должны были пойти на запуск фейерверков и проведение Дальневосточного библиотечного форума в связи с отменой торжественных и праздничных мероприятий. Еще 8,8 миллиона рублей, которые были запланированы для проведения работ по обновлению «Братской могилы воинов 1-го Дальневосточного фронта» и «Склеп семьи Бринера», перераспределят на другие цели. Можно предположить, что деньги пойдут на поддержку мобилизованных или приморских военнослужащих, уже участвующих в СВО.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» отправила запрос в администрацию столицы Приморья. Неясно, будут ли отменены какие-то другие торжественные мероприятия и стоит ли владивостокцам ждать возвращения новогодней деревни с катком и фудкортом.

Казну Приморья ждут серьезные корректировки не только в рамках бюджета, выделенного на культуру. Согласно пояснительной записке, законодатели могут увеличить зарплаты учителям и классным руководителям, а для некоторых льготников вырастут суммы выплат по соцподдержке. Расходы на финансирование краевого спорта по госпрограмме вырастут на 27 миллионов рублей.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что Олег Кожемяко призвал отказаться от праздников на время частичной мобилизации.

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