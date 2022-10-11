Ночное ДТП в Приморье унесло жизнь молодого человека

Сейчас по факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция Артема проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Авария произошла на 22 километре трассы Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевец. 33-летний мужчина, управляя авто марки Toyota Prius, двигался со стороны города Артем в направлении Суражевки. Водитель не справился с управлением и, совершив съезд с дороги, врезался в железный столб.

Рулевой «Приуса» получил травмы, которые не совместимы с жизнью. Однако еще в машине находился и пассажир – 22-летний парень. Прибывшая на место аварии бригада медиков госпитализировала его с травмами различной степени тяжести в больницу.

Сейчас по факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и узнать, что стало причиной съезда с трассы.

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