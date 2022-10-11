В Приморье малолитражка влетела в экскаватор, есть погибшие

В полиции рассказали, что стаж вождения у мужчины на Toyota Ractis составляет 34 года. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с участием экскаватора в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Авария произошла в темное время суток неподалеку от села Покровка, Октябрьский район. 52-летний водитель Toyota Ractis по неизвестным пока причинам на полном ходу въехал в экскаватор Hitachi, которым управлял 43-летний мужчина. Отметим, что специализированные знаки на этом участке трассы были установлены, но рулевой «Рактиса» их почему-то проигнорировал.

Итог: 68-летняя пассажирка Toyota Ractis скончалась еще до приезда бригады медиков, она не была пристегнута ремнями безопасности. Водитель и еще один 48-летний пассажир госпитализированы. Также рулевого направили на медосвидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови. Заведено дело об административном нарушении.

В полиции рассказали, что стаж вождения у мужчины на Toyota Ractis составляет 34 года. В текущем году к административной ответственности его привлекали уже четыре раза – за превышение скорости.

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