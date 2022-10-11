В больницы оборудование поставляли по завышенным ценам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Антимонопольщики оштрафовали четырех поставщиков медоборудования в Приморье. Компании заподозрили в создании картеля: общими силами они понижали изначальные цены контрактов. Региональное УФАС приметило нарушение закона, сообщили в ведомстве.

Поставщики подавали несколько ценовых предложений, а потом отказывались продолжать конкурентную борьбу в 17 торгах. В аукционах использовали единую созданную инфраструктуру. Максимальная стоимость контрактов в итоге снижалась на 0,5-1,5%. Но из-за этого в государственные медучреждения оборудование, например, УЗИ и дефибрилляторы, продавали по завышенным ценам.

Оборотные штрафы составили 31,5 миллиона рублей. Каждая из компаний заплатит внушительные суммы: «ПТФ «Корпус» – 20,03 миллиона рублей, ООО «Оборудование и сервис» – 6,9 миллиона рублей, ООО «Химмедснаб» – 3 миллиона рублей и ООО «Восток».

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что региональное УФАС пыталось привлечь к ответственности воздушную гавань Приморья, но конфликт удалось урегулировать.

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