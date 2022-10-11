Олег Кожемяко прокомментировал отток населения после объявления частичной мобилизации

Губернатор Приморья высказался по поводу того, что россияне уезжают за рубеж после объявления частичной мобилизации. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во время эфира на телеканале «Восток24» ведущие поинтересовались у губернатора Приморского края Олега Кожемяко, как он транслирует для себя то, что люди покидают пределы России после объявления частичной мобилизации. По разным данным, цифра колеблется от 200 до 600 тысяч человек.

– [Ранее по этому поводу] высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин, он назвал их предателями. Сейчас рассматривается вопрос военкоматами и другими структурами на предмет того, если человек должен быть призванным, и он уехал, не снявшись с воинского учета, то его повестка настигнет, где бы он ни скрывался. Если он находится на военной учетной специальности и числится на предприятии, то придется объяснять кадрам и руководителям предприятий, что это за шаги такие, когда военнообязанный находился за пределами страны, но, по сути, скрывается от учета и мобилизационного резерва. Вопрос же не стоит, что его обязательно призовут. Но он должен находиться на воинском учете, а перед тем, как выехать – сняться. Если [человек находится] за рубежом, то [он должен объяснить] какие мотивы командировки.

По словам главы региона, людям может быть трудно и тяжело, они могут испытывать панику и страх, но потом, отметил он, ко многим придет осознание, что «нужно вернуться, спокойно работать, и никаких там уж страшных вещей нет».

– Кто боится, тот и погибает. Не факт, что человека призовут, но он должен быть на воинском учете и как гражданин своей страны подчиняться законам.

Напомним, частичную мобилизацию объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября во время обращения к россиянам. По словам главы государства, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего должны призвать 300 тысяч человек.

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