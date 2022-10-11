В Приморье попытались мобилизовать хромого мужчину с несгибающейся ногой и сахарным диабетом

Получившим повестки дают 1-2 часа на то, чтобы явиться в военкомат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Исполняющая обязанности главы Шкотовского района Тамара Шестопалова отчиталась о проведении мобилизации в муниципалитете. В Telegram-канале администрации заявили, что в воинскую часть в Смоляниново чиновница и директор местной коррекционной школы-интерната доставили письма детей, гуманитарную помощь, одежду и медикаменты. Вопросы о мобилизации, волнующие жителей, будут рассмотрены в первую очередь.

В Шкотово есть мужчина, который несколько лет страдает сахарным диабетом, а нога запасника после травмы «усохла» и не сгибается. Однако он получил повестку, и попросил выяснить, почему в военном комиссариате так долго рассматривают его вопрос. Глава района проконтролирует разбирательство.

Многие нюансы остаются без ответа для жителей Шкотово, подчеркнули в администрации. Когда будут произведены региональные единовременные выплаты? Будут ли окружены заботой престарелые родители, оставшиеся без поддержки сына? Власти пообещали помочь с большей частью проблем.

Напомним, в крае действует горячая линия по номеру 122. Комиссия призвана следить за ошибками в процессе частичной мобилизации. Мы также писали о том, почему повестку могут получить мужчины, имеющие заболевания.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала, что в столице Приморья могут отменить новогодний салют в 2022 году.

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